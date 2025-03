Ilgiorno.it - Assolto lo zio accusato di abusi sessuali sulla nipotina fino ai 10 anni

Monza, 13 Marzo 2025 - Eradi avere sottoposto adladai 7 ai 10. Lo zio, un brianzolo 60enne per cui la Procura di Monza aveva chiesto la condanna a 6di reclusione nel processo con il rito abbreviato, è stato invece"perchè il fatto non sussiste" dal gup del Tribunale di Monza Marco Formentin. Le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note. Ma il difensore dell'imputato, l'avvocato Marco Salerno, ha sostenuto che fosse stata violata la Carta di Noto, un documento che raccoglie le linee guida per l’esame psicologico del minore nato dalla collaborazione interdisciplinare di addetti ai lavori dopo un convegno sugliai minori che si è svolto a Noto nel 1996 e poi aggiornato nel 2002. Questo vademecum raccomanda in caso di vittime sotto i 12una consulenza tecnicacapacità a testimoniare della presunta piccola vittima, che invece è mancata nel caso concreto.