Anteprima24.it - Associazione Allevatori della Campania e del Molise: Davide Minicozzi riconfermato alla Presidenza

Tempo di lettura: 2 minutiDopo un articolato percorso previsto dallo Statuto, attraverso sette Assemblee Territoriali, l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo,è statodell’e del.La riconferma assume particolare rilievo poiché giunge dopo un periodo di riorganizzazione che ha interessato sia l’, sia l’del, oggi insieme protagonisti all’interno dell’AACM.Un percorso non facile, con la prospettiva di impegno necessario che risponde ad una logica programmatica messa in atto negli ultimi quattro anni: porre l’allevatore al centro di ogni azione partendo da una “fase di incontro e di ascolto” per poi offrirgli un supporto fattivo nel suo difficile ma indispensabile lavoro quotidiano.