Quotidiano.net - Assicurazione rischi catastrofali: Ivass sottolinea l'importanza delle coperture estese

"È di fondamentaleche i sottoscrittori abbiano chiara consapevolezza di cosa è coperto dalla polizza obbligatoria, dell'entitàe di cosa al contrario rimane fuori ma che può essere incluso ricorrendo ad una estensione del contratto". Lo afferma il segretario generale dell'Stefano De Polis al convegno su "L'dei" organizzato dall'Università di Roma La Sapienza. "Gli intermediari avranno un ruolo centrale nella distribuzioneassicurativesoprattutto per le micro, piccole e medie imprese cui andrà offerto anche un supporto per definire al meglio le esigenze di copertura e le misure di mitigazione ritenute utili". De Polis hato quale esempio "il tema del magazzino merci, escluso, come detto, dalla copertura obbligatoria, ma di grande rilevanza per alcune tipologie di imprese".