Dilei.it - Ascolti tv del 12 marzo, Rocco Schiavone contro Gerry Scotti

La serata televisiva di mercoledì ha visto protagonisti Marco Giallini nei panni delverso vicequestoresu Rai 2 ealla conduzione de Lo show dei record su Canale 5. Mentre su Rai 3 è andato in onda Chi l’ha visto?.Su Rai 2 è andata in onda l’ultima puntata di6. Per la prima volta il vicequestore si sposta dall’Italia. Infatti, Furio è andato in Argentina per cercare Sebastiano e vendicarsi e non ha dato più suo notizie. A questo punto, a(Marco Giallini) e Brizio non resta che partire per Sud America e scoprire che fine ha fatto il loro amico ed evitare che si compia una tragedia.invece ha presentato delle prove incredibili nella seconda puntata de Lo show dei record su Canale 5. Rai 1 ha mandato in onda il film What’s Love.