Pisatoday.it - Arte e luoghi storici nel pisano: presentato il 12° 'Festival Musicale Fanny Mendelssohn'

Leggi su Pisatoday.it

E’ statonella mattina di giovedì 13 marzo, in Sala Balerari, il. Giunto alla sua dodicesima edizione anche quest’anno presenta un programma di concerti con 16 appuntamenti, in programma tra il 28 marzo e il 29 maggio, in cui i protagonisti saranno.