Arsenal 9 gol tra andata e ritorno al PSV Ma Perisic chiude in bellezza!

Missione compiuta per l’, che dopo il roboante 7-1 dell’in Olanda si accontenta di un pareggio per 2-2 all’Emirates Stadium e strappa il pass per i quarti di finale di UEFA Champions League. Nonostante l’uscita, ancora in gol l’ex Inter Ivan.TROPPO FACILE – L’parte subito forte e dopo appena sei minuti sbloccano subito il match già messo in cassaforte all’. Decisivo il gol di Oleksandr Zinchenko. Il terzino ucraino, avanzato in posizione centrale, riceve al limite dell’area e con un sinistro chirurgico infila la palla nell’angolino, battendo il portiere. Il PSV, a differenza della gara di, reagisce immediatamente e trova il pareggio al 18? minuto con Ivan. I Gunners non si scompongono e tornano a macinare gioco. Dopo un palo colpito da Lewis-Skelly, al 37? minuto arriva il nuovo vantaggio della squadra di Arteta: Sterling si libera sulla destra e serve un perfetto assist per Declan Rice.