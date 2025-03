Notizie.com - Arretrati in arrivo a marzo per questi pensionati: sorpresa sul conto corrente

Leggi su Notizie.com

Un’importante novità per alcuni: arriva ail pagamento deglirelativi agli aumenti dei minimi tabellari.Gli aumenti inone sono quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di uno specifico comparto, per il triennio 2022-2024. Dunque alcunihanno diritto a degliche, come informa l’INPS, arriveranno a2025. I soldi saranno concessi tramite accredito. E c’è anche una data precisa di emissione.inpersul– notizie.comeL’assegno sarà versato il 14e si trasformerà in accredito effettivo entro il 21 dello stesso mese. Si tratta di garantire che gli aventi diritto ricevano le somme dovute per un determinato periodo lavorativo precedente al pensionamento.