Arrestato per aver palpato la compagna del cugino a letto: "Ma è stato lui a darmi il permesso"

Un uomo hala fidanzata di suomentre erano ae poi si difende dicendo di esserlui a dargli ilUna denuncia di stupro che risale a circa due anni fa, insolita per certi versi, almeno per il particolare processo che ha seguito la realizzazione di un triste episodio. La denuncia risale allo scorso 28 dicembre del 2022, pochi giorni dopo la notte di Natale momento in cui si sarebbe consumato l’abuso sessuale.perladel: “Ma èlui ail” – Cityrumors.itUna ragazza si era recata a casa del suo compagno per festeggiare e lì, oltre a tutti i parenti, c’era anche ildi lui. Insieme avevano passato una bella serata, tra canti natalizi e alcol, tanto alcol. Tanto al punto che lo stesso, Danny, non se l’era sentita di far ritorno a casa e aveva chiesto di poter restare a dormire.