Arrestato il vigilante che uccise un ladro sulla Cassia L’inseguimento e la pistola puntata alla fronte | Antonio Micarelli incastrato da un video

È statoper omicidio volontario ilche lo scorso 6 febbraio aveva aperto il fuoco contro i ladri entrati nella casa della sua vicina, in viaa Roma, colpendo fatalmente in testa un 24enne romeno. La guardia giurata,, sarebbe stata incastrata da unin cui lo si vede inseguire i ladri facendo il giro oltre il muro di cinta della palazzina e tentare da quel punto di colpire i ladri. Mentre il 24enne,Ciurmel, stava provando a scavalcare la recinzione,si sarebbe avvicinato al giovane e avrebbe premuto il grilletto da una distanza di circa un metro mirando. Il gip avrebbe dunque accolto la misura proposta dprocura di Roma, secondo cui la reazione delnon sarebbe classificabile come legittima difesa.