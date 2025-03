Iltempo.it - Arrestato il vigilante che sparò al ladro: il video che l'ha incastrato

Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale hanno eseguito un'ordinanza - emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica - che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, per omicidio volontario, nei confronti della guardia particolare giurata, Antonio Micarelli, che lo scorso 6 febbraio aveva sparato a seguito di una rapina in abitazione, consumata in via Cassia 1004, da cui è seguito il decesso di uno dei rapinatori. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico della colpevolezza della guardia giurata. A incastrare Antonio Micarelli sarebbe stato un. Per il gip non sarebbe stata legittima difesa.