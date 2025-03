Ilfattoquotidiano.it - Arrestato a Trento giovane elettrotecnico: “Propaganda per la jihad e istigazione a delinquere. Voleva costruire una bomba”

Unperitoè statodai Carabinieri del Ros e del Comando di Bolzano su ordine della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo della Procura della Repubblica di. È indagato per attività diper motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa aggravata e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Dagli accertamenti è emerso un profilo social attivo nella diffusione di materiale di matrice nazionalsocialista e di supporto dell’organizzazione terroristicaista nota come Stato islamico.Il provvedimento segue “una complessa attività investigativa di polizia giudiziaria avviata nel settembre del 2023?. All’inchiesta ha contribuito anche l’intelligence italiana. Ilera già stato avviato senza i risultati auspicati a un programma educativo e riabilitativo prima della pandemia dopo essere stato oggetto di una indagine da parte della Procura per i minorenni di Bolzano in coordinamento con la Procura distrettuale di