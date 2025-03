Arrampicata sportiva a Roma il Campionato Italiano Boulder 2025 | presente anche Camilla Moroni

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto a, dove nel fine settimana si terrà il. Sabato 15 e domenica 16 marzo la parete outdoor del Centro diMonkey Island, all’interno del Forum Sport Center, ospiterà i migliori atleti proveniente da tutta Italia. Si tratta della quarta volta nella Capitale dopo le edizioni del 2020, 2022 e 2024. Nelsi gareggia senza corda e imbragatura, arrampicando su vie basse, di massimo 4 metri e mezzo, con dei materassi paracadute a salvaguardia degli atleti. I climber devono sfruttare al massimo le loro caratteristiche di esplosività, resistenza, equilibrio e sensibilità sulle prese di volumi e appigli. Ma è necessariala prontezza mentale per risolvere i problemi nei vari blocchi di gara, cercando i migliori movimenti da effettuare per raggiungere la zona e il top in un tempo predefinito.