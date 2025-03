Anteprima24.it - Ariano Irpino, controlli straordinari dei Carabinieri: il bilancio

Tempo di lettura: 2 minutiCon mirati servizi di controllo, idel Comando Provinciale di Avellino continuano a dedicare attenzione all’attività di perlustrazione, implementando, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Rossana Riflesso, il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili al fenomeno dei reati in genere.Negli ultimi giorni, decine di pattuglie hanno presidiato il territorio di competenza della Compagnia di, concentrandosi principalmente sui comuni die Grottaminarda. I servizi, articolati attraverso posti di blocco e vigilanza dinamica lungo le principali arterie stradali, hanno consentito di sottoporre a verifica numerosi veicoli e i rispettivi occupanti.Isono stati finalizzati, oltre che alla prevenzione dei furti, anche al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti e della guida in stato di ebbrezza.