Ardea Leoni scrive al sindaco Cremonini | Continuo a fare politica per la cittadinanza

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 marzo 2025 – Ecco quantoaldiFabriziola consigliera Eleonoraoggi in quota “Lega”. Una missiva che vuole illustrare alla popolazione lo stato di “coma” in cui versa un’amministrazione di centrodestra, che come lascia intendere la stessa consigliera, oggi amministra “per il rotto della cuffia”.Del resto la coalizione di centrodestra capeggiata dall’attuale, per pochi voti dopo aver mantenuto testa al M5S ed ad una lista civica di centrosinistra, oggi sembra essere sempre più in crisi. La consigliera oggi ricorda ancora una volta al, che malgrado ha una maggioranza piena dove gli stessi componenti dell’opposizione sono passati in maggioranza o comunque votano con la maggioranza stessa ilnon riesce ad amministrare un’amministrazione allo sbando.