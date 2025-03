Inter-news.it - Arda Guler-Inter, nuova pista! ‘Ha una predilezione per l’Italia’ – TS

L’asse-Real Madrid potrebbe improvvisamente infiammarsi in estate. Oltre al sogno Nico Paz, spunta anche lalegata al talentuosoe nuovo asse-Real Madrid. Lo dicono dalla Spagna, lo conferma anche Tuttosport. Insomma, in estate l’asse Milano-Madrid sarà caldo se non rovente. Se su Nico Paz, i nerazzurri mantengono le antenne ben dritte, visto che l’argentino è il sogno di tutta la dirigenza e dell’allenatore Simone Inzaghi, sul turco si tratta di un’opportunità che la Beneamata potrebbe cogliere al volo. Il ventenne sta trovando poco spazio tra le fila delle Merengues, anche perché la concorrenza non è proprio pizza e fichi: da Mbappe a Vinicius passando per Bellingham, Rodrygo, Valverde e Brahim Diaz. Insomma, in quella zona di campo (tra trequartista e seconda punta), Carlo Ancelotti ha l’imbarazzo della scelta.