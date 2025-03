Internews24.com - Arda Guler Inter, i nerazzurri in pole position per il giocatore del Real Madrid? Lo scenario

di Redazione, iinper ildel? Loriportato da TuttosportCosi l’edizione odierna di Tuttosport sul possibileesse del calciomercatoper, centrocampista del- «Pure i sassi sanno ormai quanto piaccia Nico Paz a latitudini nerazzurre, mentre ieri dalla Spagna è rimbalzata la notizia secondo cui la Casa Blanca ha aperto le porte alla cessione diGüler, ovviamente a patto di poter continuare a mantenere il controllo sul turco e questo può avvenire soltanto tramite un prestito oppure – come preferibile – grazie a una cessione con opzione di riacquisto. Il turco ha già ricevuto apprezzamenti dalla Bundesliga (Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen in primis) ma ha una predilezione per l’Italia con l’avanti a tutti non fosse altro per la presenza di una formidabile chioccia come Hakan Calhanoglu può garantirgli un atterraggio morbido nella nuovatà.