"Aprono locali con carte dei vini improvvisate. Dealcolato alla Pergola? Ci sto lavorando". Intervista a Marco Reitano

I clienti si sono stancati?Non sempre e non in tutti casi.Quali sono i casi?Continuano ad apriremolto simili dove il cliente va una volta sola.Prima non succedeva?Sì, ma ora il cliente sceglie dove pranzare con più criterio. È più consapevole, ha affinato tantissimo il suo palato negli ultimi venti anni. Vuole sempre più essere sicuro di investire bene i suoi soldi quando esce a cena.Quindi il problema è l’omologazione?Non solo, ma di certo non può sopravvivere una ristorazione di questo tipo.ha le idee molto chiare su quello che sta succedendo nel macro-mondo della ristorazione e del vino. D'altronde è abituato a guardare Roma dall’alto (di più: l’Italia tutta), affacciato da una delle terrazze più belle della Capitale nata trent’anni fa su Monte Mario. Sommelier, uno dei più importanti d’Italia, gran maître, custode di una cantina incredibile, quella del ristorante Ladell’hotel Rome Cavalieri, compagno di avventure culinarie dello chef Heinz Beck con cui ha costruito fin dsua nascita una delle tavole più intelligenti del nostro paese.