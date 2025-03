Ilrestodelcarlino.it - Apre il Fan Village alle spalle dei Distinti

Sabato, in occasione della partita Cesena-Spezia, nell’areaspdel settoreaprirà le proprie porte il nuovo Cesena Fc Fan, "un’inedita iniziativa – scrive in una nota il club del Cavalluccio – che vuole trasformare l’esperienza del matchday per tutti i tifosi bianconeri". La nuova area divertimento sarà accessibile d13.30, in concomitanza dell’apertura dei tornelli dell’Orogel Manuzzi, a tutti i titolari di biglietto nel settore. Il Cesena Fc Fanoffrirà ai tifosi bianconeri tanto divertimento e numerose attrazioni, a partire dal Corner griffato Eco Energia Corrente, main sponsor bianconero, nel quale sarà possibile mettersi alla prova con una speciale lotteria dei calci di rigore, che prevede premi per tutti i piccoli partecipanti. Le prove sul campo non finiscono qui, perché all’interno del Fansarà possibile divertirsi anche sul campo da street footballstito all’interno del gonfiabile Erreà, sponsor tecnico del Cavalluccio, per avvincenti sfide all’ultimo tiro.