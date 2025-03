Chietitoday.it - Apprensione a Sant'Eusanio di Sangro: si cerca Cristian Ucci

Sono in corso le ricercge del 45enne, nato a Lanciano e residente adel. L'uomo si è allontato questa mattina, 13 marzo 2025, dalla sua residenza in via Delle Rose. È uscito a piedi, vestito con scarpe bianche ginniche, pantaloni jeans,camicia di flanella a.