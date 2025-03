Metropolitanmagazine.it - Appello bis per uno dei due studenti condannati per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega

Dopo Chiara Poggi e Serena Mollicone, la Corte di Cassazione ha deciso di riaprire anche il caso riguardantedel. Nella giornata di ieri, infatti, è stato disposto un nuovo processo d’per Gabriel Natale Hjorth, uno dei duestatunitensiper il delitto, risalente al 2019. Il ragazzo e l’amico Finnegan Lee Elder erano statiall’ergastolo in primo grado; successivamente, la Corte d’aveva ridotto le pene a ventidue e ventiquattro anni.Nel 2023 la Cassazione ha ordinato un nuovo processo, con l’intento di riesaminare la gravità di alcuni dei reati contestati. La condanna è stata confermata, ma, al tempo stesso, la pena è stata ulteriormente alleggerita. Adesso, la Corte ha accolto il ricorso della difesa contro la condanna a undici anni e quattro mesi di Hjorth per concorso in omicidio.