Tg24.sky.it - "Appalti truccati", tre sindaci arrestati in provincia di Lecce

Leggi su Tg24.sky.it

Tredelladisono statidalla Guardia di Finanza nell’ambito di un'indagine della Procura diin cui si contestano condotte di corruzione, falso, turbata libertà degli incanti, frode in pubbliche forniture e subappalto illecito. In carcere il sindaco del comune di Ruffano, Antonio Rocco Cavallo, ai domiciliari il sindaco di Maglie Ernesto Toma, come il suo vicesindaco Marco Sticchi, e il sindaco di Sanarica Salvatore Sales e il suo assessore Dario Andrea Strambaci.