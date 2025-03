Leccotoday.it - Aperto uno sportello a sostegno dei caregiver: "Aiutiamo chi aiuta"

Leggi su Leccotoday.it

"Con voi per loro". Consiste in questo il progetto presentato a Mandello del Lario relativo al nuovodi supporto aifamiliari. L'iniziativa a favore dei più fragili e di chi li assiste a livello familiare ha già avuto cittadinanza in alcune realtà della provincia lecchese e.