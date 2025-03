Velvetgossip.it - Antonella Mosetti svela la verità sulla lite con Federico Fashion Style: ecco cosa ha detto

Leggi su Velvetgossip.it

Nel panorama del gossip italiano,sono nomi che hanno suscitato grande interesse, specialmente per la loro presuntaavvenuta nel 2020 durante il programma “Live Non è la d’Urso”. Questa situazione ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, diventando uno dei momenti più memorabili dell’epoca. Tuttavia,ha recentemente rivelato che quellanon era affatto reale, ma piuttosto una messinscena.Nel podcast “No Lies”, condotto da Emilio Pizzimenti,ha chiarito ladietro il presunto conflitto. La, incentrata su un debito di 600 euro per delle extensions, è stata definita dacome un episodio costruito ad arte. “Laconnon era realtà, mi fa ridere perché due mesi fa ha fatto il compleanno qui a Roma e sono andata”, ha dichiarato.