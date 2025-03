Lapresse.it - Antisemitismo, insultò in radio comunità ebraiche: chef Rubio a giudizio

, al secolo Gabriele Rubini, è stato rinviato adal Gup del tribunale di Roma, per le accuse di diffamazione aggravata e istigazione alla discriminazione razziale., secondo l’accusa, durante una trasmissione in unaprivata, avrebbe affermato che il genocidio aveva riguardato “solo alcuni ebrei perché quelli ricchi si sono venduti le famiglie”. Un’altra accusa riguarda alcune sue affermazioni durante un convegno in un centro sociale dove avrebbe istigato i presenti a commettere violenza contro Israele. Nel processo si sono costituite parte civile sia laebraica romana che l’Unione delleitaliane. La prima udienza è fissata il 1 giugno 2025.