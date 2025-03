Zon.it - Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 13 marzo

Leggi su Zon.it

: una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 13Con l’avvicinarsi del momento in cui verrà interrotta la sedazione, cresce l’apprensione per le condizioni in cui Michele si troverà al suo risveglio. Silvia, Rossella e Marisa cercano di darsi coraggio a vicenda. Nel frattempo, Damiano si trova a gestire una situazione che richiede tutto il suo sangue freddo. Raffaele deve risolvere l’emergenza legata a Otello, che preme per tornare a Napoli e stare con la sua famiglia. Stranito dalla distanza messa da Rosa negli ultimi giorni, Pino decide di affrontare la situazione di petto.