Zon.it - Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 13 Marzo 2025

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladi, 13Nonostante gli sforzi di Catalina per salvare la cugina, Martina viene portata in manicomio di notte, in gran segreto, dalla madre e da Ayala. Intanto, tra Lope e Vera sembra rinascere l’intesa, suscitando la gelosia di Santos, che tenta nuovamente di abusare della giovane.