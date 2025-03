Tutto.tv - Anticipazioni GF puntata del 13 marzo: casting per i gieffini e possibile annuncio

Ledelladel 13del Grande Fratello hanno dell’esilarante. Nel corso dellache andrà in onda questa sera, infatti, ci saranno diversi eventi degni di nota, tra cui una sorpresa, ma non solo. I concorrenti saranno sottoposti a dei veri e propriper una fiction. Ecco tutto quello che succederà.a sorpresa per i concorrenti del GF: cosa succederà nelladel 13Quella di questa sera sarà unadavvero scoppiettante al Grande Fratello. Alfonso Signorini informerà i concorrenti circa l’ingresso nella casa di un volto molto noto, ovvero, Lory Del Santo. La donna avrà un compito ben preciso, ovvero, effettuare deifinalizzati alla scelta di alcuni attori da annoverare all’interno di una sua nuova serie.