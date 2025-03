Ilrestodelcarlino.it - Ansia Bolkestein per i balneari, la partita sembra conclusa: “Ormai si parla solo di indennizzi”

San Benedetto (Ascoli), 13 marzo 2025 – Questa volta l’antica battaglia deiarrivata alla fine. Risale a due giorni fa l’incontro a Roma nel quale il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria perre dell’unico argomento ora in discussione sulla questione: glida quantificare e riconoscere ai concessionari uscenti, una volta che gli stabilimenti saranno stati riassegnati tramite procedura di evidenza pubblica. C’era anche San Benedetto a quell’incontro, con l’indefettibile Giuseppe Ricci: il presidente dell’Itb e titolare dello chalet ‘Stella Marina’ ha pronunciato un discorso duro, in cui ha espresso un pensiero condiviso da molti colleghi: “Dopo una vita passata a fare questo lavoro penso che andarmene sarà molto difficile – ha asserito il balneare, rivolgendosi al ministro delle infrastrutture e dei trasporti – Pensavo che la politica avrebbe dovuto ragionare su come salvaguardare e migliorare la mia attività e il mio lavoro.