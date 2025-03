Metropolitanmagazine.it - Annalisa e Filippo Giglioli, chi sono i genitori di Giglio del Grande Fratello

Legatissimo ainon nasconde di sentire profondamente la loro mancanza. Cresciuto in una famiglia unita, ha ereditato la passione per i capelli da papà, infatti, lavora nel salone di famiglia insieme al padre e al. Mamma, invece, svolge un altro lavoro come ha raccontato lo stessoalanche se è sempre stata la musa del padre. Durante una chiacchierata con gli altri concorrenti, infatti,ha raccontato che la mamma si è sempre prestata a sperimentare colori e tagli affidando i propri capelli al padre. Oltre a lavorare nel salone di famiglia, Lucavive ancora con ipur cullando il sogno di poter andare a vivere a Milano al termine dell’avventura nella casa del. Oltre ad avere un rapporto speciale con ile il padre,è legatissimo a mammache, esattamente come gli uomini della sua famiglia, ama andare in moto.