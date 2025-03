Lanazione.it - Anghiari, ai Ricomposti al via la Stagione Teatrale 2025

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 13 marzo– Al via la(e altre dipendenze) al teatro didal 28 marzo al 9 maggio TRIENNIOCEFALI Chi non ha mai visto i Cerberi, non sa nulla delle tre teste. E spiegarle non è facile, far loro “post” e farle entrare è cosa dura. Il rimprovero è sempre lo stesso: “Non c’è chiarezza, c’è molto fumo e poco Ariosto”. Epico. Fare unaè un’epica battaglia ormai trentennale, quando tutto era innocente, dai cachet in lire al “vengo a incasso”. Nel nostro limbo, separato da appena un velo di gesso dall’inferno glaciale dei bandi pubblici, la sequenza degli spettacoli quest’anno è un colpo di vento nello stagno della sala, dove sediamo noi: i Trienniocefali. Qual è la logica che lega gli spettacoli? Qual è la distanza fra l’uomo che corre e un danzatore? Fra la voce del buon Dio e quella di una radio notturna? Fra una cantante immortale e una veglia a tavola senza cibo? Dipende da voi, noi dipendiamo da voi (e da una decina di altre dipendenze che non vi diremo.