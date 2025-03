Angelina Jolie e Brad Pitt la favola spezzata a bordo di un aereo Che cosa è successo

Leggi su Milleunadonna.it

Per prima, per ufficializzare la rottura definitiva, via il cognome paterno. Angiolinae l'amato fratello James fecero così con il padre, John Voight, stringendo una relazione strettissima con la mamma, tagliando ogni ponte con l'attore divenuto famoso accanto a Dustin Hoffman nel film "Un uomo da marciapiede". Idem i figli di An.