Ancora una scossa di terremoto in Italia | la terra ha tremato in serata

Una scossa di terremoto è stata nettamente avvertita questa sera in Calabria, nelle zone dello Stretto di Messina e nell'area grecanica. Il sisma è avvenuto alle 21:23 e, secondo le prime valutazioni, avrebbe avuto una magnitudo tra 3.4 e 3.9.L'epicentro è stato localizzato nella provincia di Reggio Calabria, ma il tremore è stato percepito in diverse aree della regione. Molti residenti hanno riferito di sentire gli edifici tremare, ma al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose.Le autorità e gli esperti dell'INGV stanno analizzando i dati per determinare con maggiore precisione la profondità e le caratteristiche del sisma. Intanto, la popolazione, preoccupata dalla scossa, ha iniziato a condividere le proprie esperienze sui social media. Si attendono aggiornamenti.