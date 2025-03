Lanazione.it - Ancora un detenuto morto a Sollicciano

Firenze, 13 marzo 2025 –unnel carcere fiorentino di. A darne notizie è il segretario generale regionale della Uil-Pa Polizia Penitenziaria, Eleuterio Grieco. Il, un italiano poco più che trentenne, sarebbeper overdose. "Sembra – dice Grieco – che siano state trovate siringhe e materiale per uso di stupefacenti. Come Uil-Pa Polizia Penitenziaria denunciamo da mesi che il carcere diè fuori controllo e abbiamo ribadito la necessita di avere una direzione stabile e un comando che riporti l’ordine e la sicurezza nei reparti di detenzione oltre a tutto quello che manca per la sua normale funzionalità. Da mesi diciamo al provveditore regionale che dobbiamo incontrarci e parlare die di tutti i suoi problemi, ma sembra che si è di fronte ad un muro di gomma, oltre al fatto che manca anche il rispetto delle rappresentanze sindacali dal momento che non si accoglie l’incontro”.