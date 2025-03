Ilfattoquotidiano.it - Ancona, blatte vicino a un neonato operato al cervello: chiuso il reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale Salesi

Una madre ha denunciato la presenza dinella stanza in cui il figlio di soli 9 mesi stava affrontando la delicata fase post-ria dopo un intervento alneldidi. L’episodio, documentato con foto dal Corriere Adriatico, ha fatto scattare un’immediata ispezione da parte della direzione sanitaria, che ha disposto la chiusura delper disinfestazione. Ilè stato trasferito in Chirurgia, mentre gli altri nove piccoli pazienti sono stati dimessi in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza.“Camminavano sul muro,al lettino di mio figlio, sul pavimento. È successo per tre notti consecutive”, ha raccontato la madre del piccolo, che ha chiesto e ottenuto il trasferimento del figlio in un’altra stanza.