Anci-Conai confermata la collaborazione virtuosa per cultura riciclo

ROMA (ITALPRESS) – “I Comuni sono sempre pronti a fare la propria parte e lo saranno anche questa volta. La situazione è in evoluzione visto che ci sono molti rapporti con i consorzi di filiera ma ora l’Accordo quadrodovrà diventare un accordo di comparto: è una nuova sfida per i comuni perché poi saranno coinvolti anche diversi consorzi e le province. Siamo pronti a contribuire ma in modo ragionevole: i Comuni da sempre sono pragmatici, è importante capire che non si può differenziare e basta: bisogna anche riciclare o in questo le amministrazioni siamo già virtuosi e continueranno ad esserlo”. Lo ha detto Stefano Locatelli, vicepresidentee componente del Comitato di coordinamento, intervenendo alla presentazione dei principali dati del XIV Rapporto2024, moderata dalla vicesegretaria generaleStefania Dota, alla presenza di Vannia Gava, viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.