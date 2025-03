Sport.quotidiano.net - Anche Parigini verrà fermato. Ma rientra Ante7

Il giudice sportivo non ha appiedato soltanto Galeotti. Come nel turno precedente, quando erano stati fermati Mignanelli e Antenucci, sono due i giocatori spallini che saranno costretti a restare ai box. Oltre al portiere, lunedì prossimo contro la Ternana mister Baldini dovrà fare a meno di Vittorio, che a Piancastagnaio ha rimediato la quinta ammonizione dall’inizio della stagione che fa scattare in automatico una giornata di squalifica. La prima da quando indossa la maglia della Spal, peccato che ne avesse prese quattro (in 97 minuti totali) quando giocava nel Cerignola. Nelle ultime cinque gareè diventato un punto fermo dello scacchiere dell’allenatore di Massa che lo ha utilizzato con continuità su tutto il fronte offensivo. Schierandolo sia nel suo ruolo naturale di attaccante esterno mada seconda punta come accaduto proprio sul campo della Pianese.