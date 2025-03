Laspunta.it - Anche in corso Lazio, i cittadini si mobilitano. Gerli “Un sottopasso veicolare a piazzale Kambo”

Frosinone ha già superato, in netre mesi, il limite massino d’inquinamento atmosferico previsto. Il traffico è sempre caotico, soprattutto allo scalo, nessuna soluzione sembra prendere piede e nedi fronte al voto unanime del consiglio comunale, il sindaco Mastrangeli pensa di trovare qualche soluzione, innamorato della grande piazza per la quale ha chiesto e preso, pure, i voti.Se tutto dovesse restare così il traffico non diminuirà ed anzialtre zone saranno’ impattate, come. Ilo sanno e si stanno organizzando per costituire un comitato, un altro, in zona scalo. Ad animarlo è Fabioche oltre a sottoporre i problemi di vivibilità, lancia l’idea di una galleria sotto. Una idea non di semplice soluzione ma nedi impossibile attuazione.