Ancelotti il più fortunato di sempre ? Real ai quarti di Champions l' incredibile rigore sbagliato da Alvarez | Video

Se la ricorderà a lungo, questa notte, Julian. E se la ricorderanno pure Carlo, ilMadrid e soprattutto quelli dell'Atletico Madrid, eliminati agli ottavi diLeague dopo una gara vinta 1-0 dopo 120' ma persa ai rigori, anche a causa dell'errore, clamoroso, dell'attaccante argentino. In un Wanda Metropolitano infuocato, come in tutti i derby di Madrid, sono dunque i calci dia regalare al, dopo la vittoria 2-1 del Bernabeu all'andata. Alla squadra del Cholo Simeone non è bastato il gol lampo di Gallagher dopo 30 secondi. Dal dischetto sbaglianoe Llorente. Per i Colchoneros torna l'incubo del derby didopo le finali perse nel 2014 e del 2016, rispettivamente a Lisbona e a Milano. Nella prima l'Atletico era in vantaggio nei tempi supplementari, ma il colpo di testa di Sergio Ramos al 93' costrinse i tempi supplementari e ilMadrid si impose per 4-1.