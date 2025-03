Bergamonews.it - Ance, rigenerazione urbana e transizione ecologica: il futuro dell’edilizia passa da Bergamo

. Dal 20 al 23 marzo, la Fiera diospiterà Fiera Edil 2025, appuntamento di riferimento per il settore delle costruzioni. L’evento rappresenta un’occasione per imprese, professionisti ed enti pubblici di confrontarsi sulle nuove frontiere della sostenibilità, dell’innovazione e della. Uno dei momenti più attesi della fiera sarà la presentazione della ricerca “e i suoi territori – Processi die sviluppo sostenibile”, commissionata daa Scenari Immobiliari. Lo studio – che verrà illustrato nel convegno inaugurale di giovedì 20 marzo, dalle ore 10 alle 12 presso la Sala Caravaggio, con la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti istituzionali – analizza le prospettive per il rinnovamento del patrimonio edilizio, l’efficienza energetica e le politiche di sviluppo urbano.