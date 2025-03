Anteprima24.it - Anas, completate le verifiche sulla rete stradale interessata dal sisma di questa notte

Tempo di lettura: < 1 minutoIn seguito alla forte scossa di terremoto registrata nel corso dellae che ha interessato l’area dei Campi Flegrei e l’intera città di Napoli,ha attivato i protocolli e le procedure previste per ledelle strutture stradali e autostradali in gestione. In particolare, i tecnici, specializzati nelle ispezioni di ponti e viadotti hanno svolto specifici controlli sulle opere d’arte eviabilità. Nell’area flegrea sono state monitorate la statale 7 Quater Via Domitiana, la statale 686 di Quarto, la statale 162dir e la statale 162nc, tra i comuni di Pozzuoli, Quarto, Napoli e Giugliano in Campania.Controlli anchestatale 268 Del Vesuvio,statale 7bis di Terra di Lavoro,statale 265var estatale 700 della Reggia di Caserta, tra le provincie di Napoli e Caserta.