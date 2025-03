Lanazione.it - Analisi a tappeto sui vigili del fuoco. Il comandante annuncia lo screening: "Ma il Pfas non è negli schiumogeni"

"C’è un protocollo d’intesa tra l’Università di Bologna e ideldell’Emilia Romagna che coinvolgerà anche il comando di Arezzo: ci sarà unosulle eventuali presenze di sostanze pericolose nel sangue del personale che sarà disposto a faredel sangue. In più l’Arpat realizzerà dei rilievi ambientali sia in acqua che nell’aria nelle caserme di Arezzi". Parole scandite con fermezza quelle delaretino deidel. Fabrizio Baglioni ha parlato davanti ai microfoni dei giornalisti dopo l’incontro con i familiari dei tredelmorti per glioblastoma. Il tumore al cervello si è portato via Mario Marraghini, Maurizio Ponti e Antonio Ralli tra l’ottobre del 2022 e il dicembre del 2023. Una coincidenza che inquieta e che ha sollevato un caso nazionale: i tre pompieri lavoravano tutti ad Arezzo e poi sono morti uno dopo l’altro una volta arrivati alla soglia della pensione.