Laprimapagina.it - Amministrative a Rende 2025: si vota il 25 e 26 maggio

Leggi su Laprimapagina.it

Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato le date delle prossime elezionie del referendum. Il decreto elezioni, appena approvato, stabilisce che il primo turno delle comunali si terrà domenica 25 e lunedì 26. Le urne saranno aperte domenica dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì dalle 7:00 alle 15:00.Per l’eventuale turno di ballottaggio, in concomitanza con l’election day per i referendum, si tornerà are l’8 e il 9 giugno. La decisione conferma quindi il calendario elettorale e dà il via alla fase decisiva della campagna elettorale per, chiamata a scegliere il prossimo sindaco e il nuovo Consiglio comunale. Una campagna elettorale che si preannuncia serrata. A sottolinearlo Claudio Castiglione, candidato alle prossime comunali, in una nota in cui evidenzia l’importanza per isi di questo appuntamento in cui si deciderà il destino di una delle Città strategiche della Calabria in cui ha sede l’Università della Calabria, uno degli atenei più prestigiosi in Italia e nel Mondo.