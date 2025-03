Bubinoblog - AMICI: AMADEUS GIUDICE DEL SERALE MA NOVE GLI RIDUCE IL CACHET (RETROSCENA)

Leggi su Bubinoblog

Fumata bianca!è il nuovodeldi, l’iconico talent show ideato e condotto da Maria De Filippi al via sabato 22 marzo su Canale 5.Discovery, di cuiè diventato il nuovo volto di punta sul, ha dato l’autorizzazione ma al tempo stesso gli ha ridotto il. Questo è quanto risulta a BubinoBlog.Il già re di Sanremo lo vedremo sulnei prossimi mesi con le novità Starstruck in prime time e Raid The Cage in access, oltre al bis de La Corrida. Ne vedremo delle belle.!Ti potrebbe interessare anche.: CRISTIANO MALGIOGLIO CONFERMATOPER IL TERZO ANNO (ANTEPRIMA): DUE NUOVI SHOW PEROLTRE AL BIS DELLA CORRIDA. LA NOTA UFFICIALEL'articoloDELMAGLIIL) proviene da BUBINO.