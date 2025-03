Movieplayer.it - Amici 24, il serale verso la conferma dei giudici: Amadeus incassa l'ok di Discovery, c'è un gradito ritorno

Leggi su Movieplayer.it

In attesa del prossimo 22 marzo, data in cui debutterà su Canale 5 la prima puntata deldi24, trapelano i primi nomi dei possibili: ecco chi sono. Un po' in ritardo sulla tabella di marcia ma, secondo i primi rumor suldi24, si può cominciare a conoscere iche parteciperanno al programma. Per tre edizioni, i ragazzi sono stati votati dal trio composto da Malgioglio, Giuseppe Giuffè e Michele Bravi ma, questa volta, pare che ci sarà una vera e propria rivoluzione. La notizia è ancora tutta dare ma le agenzie stampa parlano di due nomi veramente altisonanti. Fedez ecomealdi? Ecco cosa dicono le indiscrezioni Come già detto, non ci sono ancora conferme ufficiali ma .