361magazine.com - Amici 24, i primi due nomi dei giudici del talent

Leggi su 361magazine.com

24, una conferma e una new entry per i giurati deldi Canale 5 di Maria De Filippi24 aprirà i battenti per il serale sabato 22 marzo. Al contrario degli altri anni c’è stato un po’ di ritardo nella scelta dei. Un nome lo ha già fatto in anteprima Il Corriere della Sera e si tratta di Amadeus che condividerà questa nuova avventura con cristiano Malgioglio, riconfermato per il terzo anno di fila. A svelarlo è Bubino Blog, che scrive:“Seconda fumata bianca in vista dell’attesissimo serale. Dopo l’ok di Discovery che ha sbloccato la trattativa con Amadeus, BubinoBlog conferma la presenza di Cristiano Malgioglio. Per il terzo anno consecutivo l’istrionico cantautore e da anni tra i volti più contesi dalle maggiori reti televisive sarà giurato delshow di Maria De Filippi, da sabato 22 marzo su Canale 5”.