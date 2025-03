Quotidiano.net - Amco torna all'utile nel 2024: 29 milioni di euro ma calano gli incassi

Leggi su Quotidiano.net

l'nelper, l'operatore per la gestione dei crediti deteriorati partecipato al 99,78% dal Mef, che ha raggiunto quota 29dicontro la perdita di 388del 2023 ma vede scendere glie salire i costi. Il gruppo, che ha rilevato, fra l'altro, gli Npl di Mps, Banca Carige e dell banche venete e ha 32,2 miliardi di asset under management (-7%), vede scendere glia 1,5 miliardi (-11%) a causa "del naturale invecchiamento del portafoglio e per il crescente peso delle sofferenze rispetto agli Utp (sofferenze probabili). Il collection rate nelè pari al 4,4% (4,6% nel 2023). Per la società "la solida performance deglinelè accompagnata da un approccio proattivo nella gestione del credito: il 94% deglida crediti Utp proviene da attività stragiudiziale, così come il 29% deglida crediti Npl".