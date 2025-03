Formiche.net - Amazon, Meta e Google puntano a triplicare il nucleare. Ecco come

in campo per il. Mentre l’Italia prova ad avvicinarsi un po’ a un possibile ritorno dell’atomo, i giganti della tecnologia e altri importanti consumatori di energia hanno firmato un impegno a sostegno dell’obiettivo di almenola capacitàglobale entro il 2050. Questo impegno, chiamato Large energy users pledge, è stato ufficializzato a Houston in Texas durante l’evento CERAWeek co-ospitato dalla World Nuclear Association, ed ha già avuto il via libera da 31 Paesi, 140 aziende del settoree 14 importanti istituzioni finanziarie globali, che hanno già aderito a questa causa.Ci sono state però delle assenze eccellenti. Per esempio, Microsoft e Apple, che non hanno aderito all’iniziativa., da parte sua, ha dichiarato di aver investito oltre 1 miliardo di dollari nell’industrianell’ultimo anno, sottolineando l’importanza di accelerare la costruzione di centrali per rispondere alla crescente domanda di energia e per rafforzare la sicurezza energetica degli Stati Uniti.