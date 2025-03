Ilrestodelcarlino.it - "Altro passaggio per le bici verso Martinsicuro"

Tanta urbanistica, lavori pubblici e sicurezza territoriale, nel question time andato in scena ieri pomeriggio. Al centro della seduta i lavori al ponte ciclopedonale, la perimetrazione del pennello sull’Albula, gli allagamenti del quartiere Agraria, ma anche la questione delle somme da recuperare nei confronti di alcuni dirigenti ed ex dirigenti. Novità sono emerse con la domanda di Simone De Vecchis, Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri sullo stato di avanzamento dei lavori per il ponte sul Tronto. Il vicesindaco Capriotti ha riportato che sono sopravvenuti problemi, in via di risoluzione, in fase di progettazione esecutiva, e che a breve inizieranno i lavori. Ma non solo: "E stato chiesto un parere tecnico ai nostri uffici per poter utilizzare i due canali ciclabili di via Macchie. Quindi si sta lavorando su unper leclette".