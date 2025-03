Altro che Milan dal Napoli all’Inter | il colpo è bianconero

Leggi su Sportface.it

Ilmolla la presa eed Inter si contendono ilche arriva dai bianconeri: altra sfida dopo quella scudettoSe c’è un nome da fare tra le sorprese del mercato di gennaio in Serie A oltre a quello di Diao del Como, Oumar Solet dell’Udinese è sicuramente il candidato migliore. Svincolato dal Salisburgo a settembre 2024, preso a ottobre dai friulani che hanno potuto tesserarlo a gennaio, il difensore centrale francese di Runjaic ha giocato 9 partite e in quasi tutte ha rubato l’occhio, mostrando padronanza, personalità, struttura fisica e mezzi tecnici.Dal Laval, club oggi di seconda divisione francese, al Lione che lo compra a 1,4 milioni ma lo impiega poco, è il Salisburgo che crede in Solet e investe 4,5 milioni sul difensore del 2000. Cosa colpisce gli osservatori austriaci? Il fatto che il ragazzo alto 1,92 centimetri non è solo tremendamente efficace in marcatura ed elevazione, ma che ha anche mezzi tecnici molto interessanti e una gestione della palla quasi da centrocampista nella costruzione dal basso.