Alto Adige, forestale di 23 anni travolto da un masso: è morto sul colpo

Un giovanedi 23ha perso la vita a Sarentino, in. Unsi è staccato dalla montagna e lo ha colpito mentre si trovava nei pressi del torrente Tanz, nella zona della Windlahn.Leggi anche: Meteo, attesi forti temporali nel Bolognese, allerta rossa per fiumi e franeSoccorsi immediati, ma inutiliDopo l’incidente, i soccorsi sono partiti subito. Sul posto sono arrivati gli operatori del Soccorso Alpino della Val Sarentino, la Croce Bianca e l’elisoccorso Pelikan. Ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Il giovanesul.Indagini in corsoI Carabinieri e la Guardia di Finanza stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente. Si cerca di capire cosa abbia causato il distacco dele se ci fossero segnali di pericolo nella zona.